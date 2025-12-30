µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀè¤Û¤É¸á¸å5»þ12Ê¬¤´¤í¡¢ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¢Å·¾ëÄ®¡¢°ËÀçÄ®¤Ç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï¡¢5.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£