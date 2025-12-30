¹â»Ô¼óÁê¤Ï30Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¸×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿½Ä¤¸¤Þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï½Ä¤¸¤Þ¤ò¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢202