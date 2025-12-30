「ゴールドカップ・デイリースポーツ杯」（３０日、戸田）馬場剛（３３）＝東京・１１２期・Ａ２＝が低調機を立て直して優出切符を勝ち取った。準優１１Ｒは４カドから１Ｍ最内を差し首位争いに加わり、２Ｍで佐藤大佑（東京）に差されたが２着を確保した。「どんどん良くなって、準優が一番良かった。立ち上がりは気に入っているし、中堅上位はあると思う」とうなずいた。相棒の３５号機は今節の２連対率ワースト。それを立