º£·î24Æü¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤µ¤ó¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Û¡Ö¸Ä¿ÍÅª¹âÎð¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×43ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿Âè2»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÅÇÏª¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤È¤È¤â¤Ë°ÂÁ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¸½ºß43ºÐ¤Î¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¹âÎð¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¶²¤¤¤Î¤ËÏ·´ã¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤¦´ª¤Ç¤¤¤¯¤·¤«