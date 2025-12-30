「ＢＴＳ横浜開設１８周年記念」（３０日、平和島）金子拓矢（４２）＝群馬・９５期・Ａ１＝が３０日の準優１０Ｒで１着。インから逃げて優出の一番乗りを決めた。１周１Ｍは４カドからまくりを狙った川尻泰輔（埼玉）に迫られたものの、冷静に受け止めて押し切り、「ギリギリでしたね」とレース後は苦笑い。それでも、「足は良かった。スリットの後は付いていったし、状態はいいと思う」と手応えはつかめていた。調整の方向