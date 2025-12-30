¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï30Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿·³»ö±é½¬¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇ¤â¸·¤·¤¤ÈóÆñ¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤é¤º¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¹ñËÉÉô¤Ê¤É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£