「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）東京・六本木ヒルズで３０日、公開計量が行われ、バンタム級タイトルマッチ（ＭＭＡルール５分３Ｒ、６１・０キロ）で激突する井上直樹（ＫｉｌｌＣｌｉｆｆＦＣ）がダニー・サバテロ（米国）の“怪しい口撃”を受けた。はちまきにサングラスと、例によって“怪しい”姿のダニー・サバテロは６０・８５キロ、王者の井上は６０・９５キロでクリアし