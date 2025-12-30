「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」（３０日、平塚）ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５シリーズ最終日に、サッカー元日本代表で現在は解説者やタレントとして活動する槙野智章氏（３８）が来場。１０Ｒ発売中にバンク内で行われたトークショーに出演した。競輪場を訪れたのは「初めてです」とのこと。バンク内からのトークショーに「ここで選手は走るんですね。サッカーと一緒で中から見るのは違います」とフィールドから見る