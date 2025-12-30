ÃÈË¼¤ò»È¤¦µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹¢¤äÈ©¤Î´¥Áç¤Ê¤É¡¢¶õµ¤¤Î´¥¤­¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤¬¡Ö²Ã¼¾´ï¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶Áª¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼ïÎà¤äµ¡Ç½¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾Êý¼°¤Î°ã¤¤¤äÁª¤ÓÊý¤Î´ðËÜ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ÊÔ½¸Éô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á²Ã¼¾´ï¤ò¤´¾Ò²ð¡£´¥Áç¥·¡¼¥º¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂæ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÄÅçËÜ