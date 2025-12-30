¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬2025Ç¯12·î30Æü¤ËX¤Ç¡¢50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡Ê¥³¥ß¥±¡Ë¤Î³«ºÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©¾ì¾å·ÙÈ÷´Ø·¸¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤È¾®ÌîÅÄ»á¥³¥ß¥±¤ÏÎãÇ¯²Æ¤ÈÅß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢1975Ç¯12·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2025Ç¯12·î30¡Á31Æü¤Ë¤Ï¡¢Åß¥³¥ß¡ÖC107¡×¤¬Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¤Î¡ÖÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡×¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«²ñ¤ò¼õ¤±¤Æ