北九州市若松区で30日午前、共同住宅の1室を焼く火事があり、70代の女性1人が病院に搬送されました。消防によりますと30日午前10時ごろ、北九州市若松区用勺町の6階建ての共同住宅で「2階から黒煙」と近隣住民から119番通報がありました。消防車など15台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、火元とみられる2階の部屋の1室と上の階のベランダの一部が焼けました。警察によりますと焼けた部屋から70代の女性1人が病院に