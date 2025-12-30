Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Ï2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½©ÅÄ¹©¶È¤ÏÆàÎÉ¤Î¸æ½ê¼Â¶È¤Ë0ÂÐ73¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·2²óÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀÇò¤Èº°¤Î¥¸¥ãー¥¸ー½©ÅÄ¹©¶È¡£Áê¼ê¤ÏÆàÎÉ¤Î¶¯¹ë¡¦¸æ½ê¼Â¶È¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ¹©¶È¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤é10Ê¬Â­¤é¤º¤Ç3¤Ä¤Î¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥âー¥ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹²ó¤·¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Âçº¹¤ÇÇÔ¤ìÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ë