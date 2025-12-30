¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡×¤Î¤ª¤½¤ì µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤¹¡Ê£³£±Æü¡Ë¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¤òËÌÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢£±·î£±Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡õÁ´¹ñ³ÆÃÏ°è¤Î16Æü´ÖÅ·µ¤Í½Êó ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤è¤ê¤â¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬