µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï30Æü¡¢¤¤¤ï¤­FC¤ÎDFÀÐÅÄÐÒ»ñ(23)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÔÎ©Á¥¶¶¹â½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤ÎÀÐÅÄ¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â»þÂå¤Ë¼ç¾­¤òÌ³¤á¡¢Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿DF¡£Âç²ñ¸å¤ËJ3¤Î¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ø¤Î²ÃÆþÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏJ2¤Î¤¤¤ï¤­¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì