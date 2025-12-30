「全国高校ラグビー・２回戦、京都成章４６−１０倉敷」（３０日、花園ラグビー場）２大会ぶりに花園に帰ってきた京都成章が危なげなく初戦を突破した。ゲームキャプテンを務めたＳＨ中川慎竜（３年）を中心に攻撃を展開し、前後半４トライずつを重ねた。２２−１２で勝利した宿敵・京都工学院（旧伏見工）との京都府予選決勝から先発１２人を変更。関崎大輔監督（３６）は「この大会は（登録の）３０人で戦わないといけない