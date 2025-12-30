Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎÂçÇ¼²ñ¤Ç¡¢¼êÄù¤á¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¡á30Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶³õÄ®Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç30Æü¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Åì¾Ú¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÊJPX¡Ë¤Î»³Æ»Íµ¸ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¤¬Âç¤­¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡£µ­Ï¿¤Ë¤âµ­²±¤Ë¤â»Ä¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£»³Æ»»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆÃæ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢