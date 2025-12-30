「第７６回紅白歌合戦リハーサル」（３０日、ＮＨＫホール）２３年連続２３回目の出場水森かおりが３年連続ドミノに挑戦する。今年の紅白のテーマ「つなぐ、つながる、大みそか。」にちなみ「ドミノを象徴しているようなテーマで、最初から最後までハラハラドキドキ、成功するのか、皆さんにくぎ付けになっていただける時間になると思います。今年１年をドミノで振り返ります」と明かした。３１日は今年リリースの「大阪恋し