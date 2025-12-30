¸á¸å5»þ12Ê¬º¢¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶å½£ÃÏÊý¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¿Ì¸»±âÈþÂçÅç¶á³¤¿¼¤µ¤´¤¯Àõ¤¤µ¬ÌÏM5.6¿ÌÅÙ£´ÆÁÇ·ÅçÄ®Å·¾ëÄ®°ËÀçÄ®¿ÌÅÙ£³À¥¸ÍÆâÄ®ÏÂÇñÄ®ÃÎÌ¾Ä®º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë