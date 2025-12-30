¡Ò¡ÖË¡Îá°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡×¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯Èà¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËµßÌ¿»Î¤¬·è¤á¤¿¡È³Ð¸ç¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯ ³¹¤ÎÌß¤Ä¤­¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤ß¤À¤·¤¿ÀÄÇ¯¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥­¥é¡¼¡¢¤ªÌß¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡©¡ÚÂè1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ú119ÈÖ¤Ï1²ó²¿±ß¡©¡ÛµßµÞ¼Ö¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÍøÍÑ¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ëÀÇ¶â¤¬¶Ã¤­¤Î¶â³Û¤À¤Ã¤¿¡ª°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö119¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿µßµÞ°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡ª¡ú¡ú¤á¤Á¤ã¥³¥ß¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª¸ø³«½ªÎ»²ó¤òÆÉ¤à¤Ê