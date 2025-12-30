SNS¤Ç¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¹â¶¶ºÌ²Ú(C)Getty Images2025Ç¯¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡£¼Â¤Ë¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î12¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿¡£½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀÁª¼ê¤â10¿Í¡£¤µ¤é¤Ë´é¤Ö¤ì¤¬Ë­¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤òÁý¤·¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¡£CoCoKARAnext¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥¤»¾ì2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢6¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Âè3²ó¤Ï¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦°ñ¾ë¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡¢5·î8¡Á11Æü¡Ë