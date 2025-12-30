Íî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡Ê77¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉÔÄê´üÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¡Ê¸å2¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È²¼¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¬¥³¥ó¥×¥é»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼13ËÜ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡£1974¡Á85Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÊANN)¡×¤Ç¤â²¼¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÂåÌ¾»ìÅªÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢¸·¤·¤¤µ¬À©¤ÎÃæ¤Ç·ÝÇ½¿Í¤â¸ÀÆ°¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¸½Âå¤ò¤É