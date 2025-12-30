µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å5»þ12Ê¬¤´¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¢Å·¾ëÄ®¡¢°ËÀçÄ®¡¢¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâÄ®¡¢ÏÂÇñÄ®¡¢ÃÎÌ¾Ä®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï±âÈþÂçÅç¶á³¤¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£