¡ÖÀÎ¤Ï¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯6¡ó¤â¤ÎÍøÂ©¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×ÁÄÊì¤ä¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢º£¤ÎÄ¶Äã¶âÍø»þÂå¤òÀ¸¤­¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÀÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¶âÍø¤¬¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿»þÂå¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Åö»þ¤Ï¹â¶âÍø¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼º£¤ÏÍÂ¶â¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍøÂ©¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£