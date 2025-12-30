ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿ÀÆ»³Ø¼Ô¤Î»°¶¶·ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿À¼Ò¤Ï²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ê¤É¤ÎÁ°¸þ¤­¤Ê´ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿¼ö¤¤¤äãÒ¤ì¤µ¤¨¤â°ú¤­¼õ¤±¤ë¾ì½ê¤À¡£¿À¼ç¤È¤·¤Æ¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢ÏÎ¿Í·Á¤Ë¸ÞÀ£Å£¤òÂÇ¤Á¹þ¤à½÷À­¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè1²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°¶¶·ò¡Ø¿ÀÍÍ¤Ë´ê¤¤»ö¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡ªÌñ½ü¤±¡¦Ìñã±¤¤Âç»öÅµ¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.co