ÀïÁ°¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤¬È¯Å¸ÅÓ¾å¤Î»þÂå¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿½÷À­¤¬¤¤¤ë¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÊ¿»³°¡º´»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÏ©»Ò¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¼Ò¸ò³¦¤Î²Ú¤È¤Ê¤ê¡¢21ºÐ¤Ç62ºÐ¤ÎÂçÉÙ¹ë¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿»³°¡º´»Ò¡ØÀïÁ°¥¨¥­¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Þ¥óÎóÅÁ¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£³°¹ñ¿Í¤È¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÎø°¦Ê×ÎòÅÄÃæÏ©»Ò¡Ê1909¡Á1988Ç¯¡Ë¤Ï¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÀ¤