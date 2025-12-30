¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µ­Ï¿¡Ù 2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ28¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µ­Ï¿¡Ù¡£HOMIIS¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò3½µÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢"¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¶¸Àï»Î"¥¿¥Ä¥ä¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬Ä÷¾ç¤¬ÅÐ¾ì¡£Âæ»ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÂùÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë°Û¼Á¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÌ¿¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£±éµ»¤Ë¤ª¤±¤ë³ëÆ£¡¢½éÅÐ