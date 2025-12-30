¤â¤¦¤¹¤°2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KARA¡¦ÃÎ±Ñ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜÂè16²ó¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ªÀµ·î¤Ï1·î1Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ä»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËKARA¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÊ¹¤­¤·¤¿