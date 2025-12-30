気象庁によりますと30日午後5時12分ごろ、奄美地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、奄美南部、震度3を観測したのは、奄美北部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。