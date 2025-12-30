大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが30日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、水森かおり（52）が囲み取材で意気込みを語った。23回連続出場の今年は「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」と題し、3年連続のドミノ企画に挑む。出演アーティストとしてはリハ“大トリ”となった水森のサービス精神にスタッフが冷や汗をかく場面があった。23年に桂由美さん製作のオリジナルドレスに