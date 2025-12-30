¶¦»ºÅÞ¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤äµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÉÔÇËÅ¯»°»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£95ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÔÇË»á¤Ï30Æü¸á¸å¡¢µÞÀ­¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÇË»á¤Ï1969Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢Ï¢Â³11´ü¡¢34Ç¯´ÖµÄ°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£1970Ç¯¤Ë¤Ï40ºÐ¤Ç½ñµ­¶ÉÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¡¢1982Ç¯¡¢°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âµÄÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Å·¹ÄÀ©¤ä¼«±ÒÂâ¤ò»ö¼Â¾åÍÆÇ§¤¹¤ëÅÞ¹ËÎÎ¤Î²þÄê¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÞ