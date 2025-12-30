¡Ö³¹¤ÎËÜ²°¡×¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÌó3³ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜ²°¤¬1¸®¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍ«¤¦¤Ù¤­Ê¸²½¤Î´íµ¡¤Ê¤Î¤«¡£²¤ÊÆ¤ÇÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤¬Éü³è¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜ²°¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ÈÀ¸Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û2025Ç¯12·î¤Ë74Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿90ºÐ¤ÎÅ¹¼ç¤¬±Ä¤à½©ÍÕ¸¶¤Î¡ÖËüÀ¤½ñË¼¡×¿·´©¡Ø³¹¤ÎËÜ²°¤ÏÃ¯¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´