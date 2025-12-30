Ê¡²¬Åì½ð¤Ï30Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÆàÂ¿ÃÄÃÏÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç29Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢ÃË¤¬µ¢ÂðÃæ¤Î½÷À­¤Ë¡Ö¸ø±à¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢²¼È¾¿È¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï20¡Á30Âå¡¢¼«Å¾¼Ö»ÈÍÑ¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼ÃåÍÑ¡£