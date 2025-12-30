2025年7月の参院選北海道選挙区に参政党公認で立候補し、落選した田中義人氏（53）が、2025年12月31日付で参政党を離党することが関係者への取材でわかりました。田中氏は今後、無所属で道内の首長選への出馬を検討していて、2027年に予定される北海道知事選も視野に入っているいうことです。田中氏は倶知安町の町議会議員を12年間を務め、2024年の衆院選に北海道1区で出馬するも落選。2025年7月の参院選では当選ラインに届かなか