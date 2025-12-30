Happy Birthday Tiger¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÈà½÷¤Ï¡ÄÊÆÂçÅýÎÎ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁ°ºÊÊÆ¹ñ»þ´Ö12·î30Æü¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Ëþ50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÆÃ½¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢GOAT¡ÊGreatest of All Time¡Ë¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤­¤¿¿ô¡¹¤Î¥´¥ë¥Õµ­Ï¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥È¥Ã¥×10¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡þ1¡¥PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»82¾¡¥µ¥à¡¦¥¹¥Ë¡¼¥É¡Ê