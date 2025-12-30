Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»öÈ¯¸À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¿¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤Ë¸øÁ³¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌµþ»ÔÆâ¤Ç30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¿¦»ØÆ³¼Ô¤¬¸øÁ³¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¿¯Î¬ÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÇ¤¸¤Æ¤³¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹