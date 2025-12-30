30Æü¸á¸å5»þ12Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï±âÈþÂçÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÆÁÇ·ÅçÄ®¤ÈÅ·¾ëÄ®¡¢¤½¤ì¤Ë°ËÀçÄ®¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ4¢¢¼¯»ùÅç¸©ÆÁÇ·ÅçÄ®Å·¾ëÄ®°ËÀçÄ®¢£¿ÌÅÙ3