アイドル・コスプレイヤーの星名はるが30日、日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（コミケ）107」に参加。コスプレ姿を披露した。この日、星名はスマホ用ソーシャルRPG「グランブルーファンタジー」の登場キャラ「ビカラ」の衣装に身を包み、庭園エリアのコスプレ撮影スペースに登場。ファンたちからの要望に答えて、さまあまなポーズ、表情を見せた。ねずみの大きな耳と銀髪が特徴の「ビカラ」。風に揺れるスカート