鹿児島県内で知人女性の顔を殴り、大けがをさせた疑いで福岡市の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは福岡市に住む会社員の男（30）です。警察によりますと男は30日午前11時ごろ、鹿児島県内に住む知人の20代女性の自宅近くの路上で、この女性の顔を拳で殴った疑いがもたれています。「女性と口論になった」 女性は右目の周りの骨を折る全治１か月の大けがをしました。暴行を目撃した人が「女性が殴られて右目