2025Ç¯12·î19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤¬Ìó4Ç¯9¤«·î¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£24Ç¯2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ò»Ê²ñ¤È¤·¤¿¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¡£»Ê²ñ¤òÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤µ¤ó¤¬°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢25Ç¯10·î¤ËÀéÄ»¤Î2¿Í¤«¤é¹ßÈÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Æâ½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¤ª¼ò¶Ø»ßÎá¡×25Ç¯10·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï