ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú£³»Ø¿ô¤½¤í¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¿ä°Ü Åìµþ»þ´Ö16:52¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªMAR 26·î¸Â48700.00¡Ê-49.00-0.10%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªMAR 26·î¸Â6945.25¡Ê-9.75-0.14%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªMAR 26·î¸Â25692.25¡Ê-47.50-0.18%¡Ë