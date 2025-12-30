ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ï30Æü¡¢¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡ÊÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¡Ë¤Î2¹æµ¡¤Ç¡¢ÊÑ°µ´ïÆâ¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÎ¦ÅÅ¤Ë¤è¤ë¤ÈÍîÍë¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¡¢Á÷ÅÅ¤¬°ì»þ¡¢¼«Æ°¼×ÃÇ¤·¤¿¡£Â¾¤Î²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éüµì¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ËÌÎ¦ÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢¼çÊÑ°µ´ïÆâ¤Î°µÎÏ¤¬°ìÄê¤ÎÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝ¸îÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¡¢¼«Æ°Ää»ß¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£