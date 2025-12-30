仙台市の作並温泉にある旅館の敷地内でごみを漁っているクマが目撃され、警察やハンターらが出動しました。【映像】クマが出没した温泉旅館周辺の様子警察によりますと午前10時50分ごろ、仙台市青葉区の「大江戸温泉物語Premium仙台作並」の地下にあるごみ集積場でごみをあさっているクマを従業員が目撃しました。警察官が現場で警戒していましたが、通報からおよそ5時間後の午後4時前に仙台市から委託を受けたハンターが緊