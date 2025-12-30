»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤ÈÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¡È¤ä¤Þ¤Á¤Í¡É¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü ¢£»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¡ÖHHH¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡× »³ÅÄ¤ÈÃÎÇ°¤Ï¡¢Â·¤Ã¤Æ¡ØHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£ ÃÎÇ°¤Ï¥ì¥ó¥¬¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°ìÊý¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ