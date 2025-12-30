¡û£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó [Åì¾Ú£Ó] Åì¾Ú¤ÈÆü¾Ú¶â¤¬1·î5ÆüÇäÇãÊ¬¤«¤é¿®ÍÑ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ×»þÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Åì¾Ú¤Ï°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶âÎ¨¤ò¸½¹Ô¤Î30¡ó°Ê¾å¢ª50¡ó°Ê¾å(¤¦¤Á¸½¶â¤ò20¡ó°Ê¾å)¤Ë¡¢Æü¾Ú¶â¤âÆ±ÍÍ¤ËÂß¼Ú¼è°ú¼«¸Ê¼è°úÊ¬¤Ê¤É¤ÎÁýÃ´ÊÝ¶âÄ§¼ýÎ¨¤ò¸½¹Ô¤Î30¡ó¢ª50¡ó(¤¦¤Á¸½¶â¤ò20¡ó)¤È¤¹¤ë¡£ [2025Ç¯12·î30Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹