¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ÎDNA¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤Ë¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤âµ±¤¯ËüÇ½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!1¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Ö¥Ü¡¼¥È¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö