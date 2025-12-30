23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾åÈø»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè12ÀáGAME2¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·ÁÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À»³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À»³Ø±¡Âç³Ø¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×PBL·¿¡×¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¾åÈø¤¬¥Ûー¥à¥²ー¥à½¸µÒ¤Ç¤Î²ÝÂê¤òÄó¶¡¤·¡¢³ØÀ¸¤¬²ò·è°Æ¤È¤·