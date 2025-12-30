¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³°Ìî¼ê¥ë¥¤¡¼¥º¡á7·î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï29Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³°Ìî¼ê¥ë¥¤¡¼¥º¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¼ã¼ê±¦Åê¼ê¤¬°Ü¤ë¡£26ºÐ¤Î¥ë¥¤¡¼¥º¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç67ÅðÎÝ¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï4·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢19»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë