ºå¿À¤Ï30Æü¡¢¥³¥é¥Ã¥­¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ø2025¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥é¥Ã¥­¡¼¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÆþÃÄÇ¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¹¬±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ø2025¡Ù¤Ë·èÄê¡£·»¡¦¥È¥é¥Ã¥­¡¼¤âÅÐ¾ìÇ¯¤Î¡Ø1985¡Ù¤òÇØÉé¤¤¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡ØLUCKY¡Ù¤òÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¤â¤Ä¹¬±¿¤Î·»Äï¤Ç¡¢º£¸å¤âºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£