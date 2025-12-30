Image: ANPD_VISION ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2025Ç¯7·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£1980Ç¯Âå¤ÎSF±Ç²è¤Ç¸«¤¿¡¢¤¢¤Î¸÷¤ëÏÓ»þ·×¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤Î·çÊÒ¤ò¼ê¼ó¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖTIME RED WATCH¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¢¤Îº¢¸«¤¿Ì¤Íè¡É¤ò¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¤È´¶À­¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿1ËÜ¡£LED¤Ë¤è¤ë7¥»¥°¥á¥ó¥ÈÉ½¼¨¡¢³ê¤é¤«¤ËÅÀÌÇ