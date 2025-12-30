Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈ¬Êý¡¦º£ÅÄ¤Î¤è¤·¤â¤È³Ú²°¥Ë¥å¡¼¥¹£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¹Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å£±£±»þ£±£°Ê¬¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£Âçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¤¬±Ç¤ê¡¢»Ê²ñ¤Î·îÄâÈ¬Êý¡Ê£·£·¡Ë¤¬¡Ö³Ú²°¤Ë¤Ï°¦¤¬¤¢¤ë¡ª³Ú²°¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¡ª³Ú²°¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¾§¤¨¤ë¤â¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ³Ú²°¤Ë¤Ï¡Ä£·£·ºÐ¤Î¤³¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¡¢Ì²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤ÆÌ²¤È¤¦¤Æ¿É¤¤¤«¤é